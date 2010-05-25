В Донецке для поддержания общественного порядка 28 мая – в день выпускных балов – милиция организует усиленные дежурства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горсовета, об этом сегодня на пресс-конференции заявил Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО.

По его словам, 27 мая во всех школах города пройдет праздник «Последнего звонка», а 28 мая во всех школах Донецка будут проходить выпускные балы. Праздник продлится до 22.00.

«Для поддержания общественного порядка в городе со стороны управления внутренних дел будут организованы специальные усиленные дежурства в центральных частях города: там, где выпускники любят обычно встречать рассвет», – сказал А. ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Также пресс-служба горсовета со ссылкой на городское управление образования сообщает, что в Донецке в этом учебном году общеобразовательную школу закончили 5 тыс. 907 учащихся, из них 273 (или 4,62%) выпускника - с золотыми и 63 (или 1,07%) - с серебряными медалями.