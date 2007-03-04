Убийство туристов приравнено к изнасилованию несовершеннолетних

Парламент Перу единогласно принял закон, согласно которому убийство или нанесение телесных повреждений туристам будет караться пожизненным заключением. Ранее такое наказание предусматривалось за терроризм либо изнасилование несовершеннолетних. За одно лишь нападение на туристов будут приговаривать к сроку от 20 до 25 лет, сообщает Associated Press.