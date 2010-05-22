СБУ разоблачила канал трудоустройства иностранцев в Киеве

В ходе осуществления комплекса мер по противодействию нелегальной миграции сотрудники СБУ разоблачили злоумышленников, которые нелегально трудоустраивали иностранцев в Киеве

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, установлено, что руководители одной из столичных коммерческих структур без заключения соответствующих договоров с застройщиками и разрешений на трудоустройство привлекали к строительным работам иностранных граждан - выходцев из Среднеазиатского региона.

20-30-летние нелегалы отрабатывали по 12 часов в сутки на тяжелых подсобных работах при возведении домов и коттеджей в предместье столицы. За это они получали питание и жилье в помещениях, не предназначенных для проживания, на территории промышленной зоны под Киевом.

19 мая в ходе совместного рейда сотрудников СБУ и МВД на нескольких строительных площадках в Соломенском районе столицы задержано 15 граждан Узбекистана.

Органами МВД принято решение о депортации иностранцев на родину. В отношении граждан Украины, которые организовали работу противоправной схемы трудоустройства нелегалов, решается вопрос о привлечении к ответственности в соответствии с действующим законодательством.