Азаров: Украина окажет помощь Таджикистану

Украина намерена оказать помощь пострадавшему от стихии Таджикистану.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на заседании Совета глав правительств стран-членов Содружества Независимых Государств.

«В среду на заседании правительства Украины мы примем решение об оказании помощи Таджикистану», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также высказал соболезнования премьер-министру Таджикистана Акилу АКИЛОВУ в связи с гибелью людей в результате стихийного бедствия.

По данным СМИ, с начала 2010 года в результате землетрясения и наводнений Таджикистану нанесен значительный ущерб. Бедствием охвачено более 20 городов и районов республики. По официальным данным, в результате стихийных бедствий погибло 40 человек, 33 человека пропало без вести, а число получивших ранения и увечья превысило 300 человек.

По предварительным данным, сумма ущерба, нанесенного стихией, уже превысила 100 млн. додл.