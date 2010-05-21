В Иршавском районе на одно рабочее место претендуют 366 людей

В Закарпатье на одно рабочее место претендуют в среднем 11 человек. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе статистики, мониторинга и прогнозирования Закарпатского областного центра занятости.

По данным отдела, в январе-апреле 2010 года служба занятости Закарпатской области имела информацию о наличии 8,4 тыс. свободных рабочих мест, что на 5,8 % меньше, чем за соответствующий период 2009 года. «За четыре месяца 2009 года мы имели информацию о 8,9 тыс. вакансий», - уточнили в отделе.

В целом на протяжении 4 месяцев удельный вес работодателей, потребность которых в рабочей силе удовлетворена центрами занятости, вырос с 79 до 84%, удельный вес укомплектованных вакансий в общем их количестве – с 60 до 66%.

Средняя длительность укомплектування вакансий сократилась с 8 до 6 календарных дней.

В отделе также сообщили, что по состоянию на 1 мая 2010 года работодателями предлагалось 1218 вакансий, соответственно, соотношение численности незанятых граждан и количества свободных рабочих мест составляло 11 чел.

«В то же время в Иршавском районе показатель соотношения составлял 366 человек на 1 рабочее место, в Раховском районе – 62, в Перечинском и Воловецком – по 37 человек», - уточнили в отделе.