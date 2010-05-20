Томенко: в госпрограмме развития нет поддержки украинского языка

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО заявляет, что в Государственной программе экономического и социального развития Украины на 2010 год ни разу не упоминается необходимость развития и поддержки украинского языка и украинской культуры.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

Комментируя сегодняшнее рассмотрение парламентом и принятие «Государственной программы экономического и социального развития Украины на 2010 год» Н.ТОМЕНКО отметил, что в ней был учтен целый ряд его поправок в части гуманитарного развития страны на следующий год.

В то же время, Н.ТОМЕНКО отметил, что коалицией так и не были поддержаны его ключевые предложения по «обеспечению развития украинской культуры», «обеспечению всестороннего развития и функционирования украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины», «выполнению Государственной программы развития и функционирования украинского языка на 2004-2010 годы и разработка новой стратегической программы функционирования государственного языка».

«В действительности парадокс заключается в том, что Программа осталась без какого-либо упоминания о поддержке украинского языка и украинской культуры, вместо этого, расписаны меры, касающиеся поддержки языков национальных меньшинств», - отметил Н.ТОМЕНКО. Еще печальнее, по его мнению, является то, что «часть моих поправок, которые были отклонены коалицией и правительством, – это дословное цитирование статьи 10 Конституции Украины, которая обязывает власть обеспечивать развитие украинского языка».