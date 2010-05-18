Бойко говорит, что в модернизацию ГТС в этом году надо вложить $600 миллионов

Сумма, необходимая для модернизации газотранспортной системы Украины в текущем году, составляет 600 млн. долларов.

Об этом УНИАН заявил министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО в ответ на просьбу уточнить заявление Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, сделанное на прошлой неделе о том, что для модернизации ГТС необходимо именно 600 млн. долларов.

«600 млн. долларов – это та сумма, которая необходима на модернизацию в текущем году. Напомним, что на днях в интервью «Эхо Москвы» В.ЯНУКОВИЧ сказал, что надо 600 млн. При этом он не уточнил, на какой срок необходима эта сумма.

Вместе с этим, согласно расчетам, проведенным Украиной совместно с международными финансовыми организациями, минимальная сумма для модернизации ГТС составляет 2,5-3 млрд. долларов.

Как сообщал УНИАН, эксперт по энергетическим вопросам Богдан СОКОЛОВСКИЙ считает, что заявление Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о том, что для модернизации украинской ГТС необходимо 600 млн. долл., свидетельствует о том, что на сегодняшний день речь идет не о модернизации транзитных мощностей, а лишь об улучшении состояния внутренних распределительных систем.

Наша власть прекрасно понимает планы России. И именно поэтому, видимо, Президент ЯНУКОВИЧ недавно сказал, что модернизация ГТС будет стоить 600 млн. долл., тогда как полноценная модернизация ГТС с сохранением всех ее функций, в частности транзитной, была оценена в 2009 году при участии и европейских, и российских специалистов в 2,5-3 млрд. долл. За 600 млн. долл. можно разве что заменить трубы, которые будут обеспечивать поставки на внутреннем рынке, что и нужно «Газпрому», – сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

По его словам, современного экономного газоперекачивающего оборудования, измерительной техники, газоизмерительных станций и т.п. за эти деньги не установишь.