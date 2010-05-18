За взятки задержан один из руководителей «Артека»

Следователи Управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины совместно с работниками ГУБОП МВД Украины и Севастополя задержали „на горячем” после получения части взятки в сумме более 40 тыс. грн. одного из руководителей Международного детского центра “Артек”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, установлено, что задержанный требовал и получил взятку на общую сумму более 200 тыс. грн. от директора закрытого акционерного предприятия за решение вопроса погашения задолженности за поставленные продукты питания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное следствие.