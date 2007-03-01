Украинские пограничники гонятся за тремя иностранными кораблями

Сегодня во время планового облета исключительной (морской) экономической зоны Украины самолет Государственной пограничной службы Украины обнаружил в ее северо-западной части три рыболовецких судна, которые вероятнее всего вели незаконный промысел.

Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, два судна предварительно удалось идентифицировать как турецкие.

Заметив самолет, нарушители начали двигаться на выход из украинских вод. Для их задержания отправились корабли Морской охраны Государственной пограничной службы Украины „Буковина” и „Поділля”. Нарушители продолжают маневрировать и пытаются скрыться.

11 февраля в экономзоне Украины корабль Морской охраны Государственной пограничной службы Украины „Григорій Гнатенко” задержал турецкую шхуну „E.Ogullari”. Ее капитан вынужден был компенсировать почти 85,5 тыс. грн. расходов пограничников, связанных с задержанием и конвоированием плавсредства, а также оплатить почти 24 тыс. грн. штрафа за нанесенный ущерб морским ресурсам.