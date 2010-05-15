Министр: зарплата милиционера должна быть не ниже средней по региону
"Как только экономика зашевелится"
Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ считает, что зарплата сотрудника милиции должна быть не ниже средней по региону.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера в Киеве во время «горячей» телефонной линии.
«Думаю, как только экономика зашевелится, будем заниматься зарплатой… Я ставлю задачу, чтобы заработная плата, например, сержанта, была не ниже средней заработной платы по городу», - сказал министр, отметив, что, к сожалению, нынешний бюджет МВД не позволяет значительно поднять сотрудника милиции зарплату.
Отвечая на вопрос, каким образом будет решаться жилищная проблема правоохранителей, А.МОГИЛЕВ сказал, что по этому поводу «есть понимание руководства страны». В то же время он отметил, что не может обещать решение этой проблемы в ближайшее время.
«Однако то, что она не будет выходить из поля зрения руководства МВД, – это однозначно», - сказал министр.