Программа правительства уже почти готова

Кабинет Министров Украины завершает разработку Программы деятельности правительства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабмина, в ближайшее время запланировано рассмотрение ее проекта на Правительственных комитетах.

Как отмечается в сообщении, “Президенту Украины нет необходимости настаивать на быстрой разработке Программы деятельности правительства, поскольку работа над ней не прекращалась ни на день с 4 августа 2006 года, когда правительство обрело полномочия”.

“Заявления чиновников Секретариата Президента о том, что они «считают, что решения правительства, принятые в отсутствие Программы действий Кабинета Министров, могут считаться нелегитимными», можно считать лишь личными безответственными высказываниями некомпетентных лиц”, считают в Кабмине.

Составной частью и первым этапом комплексной стратегической Программы действий правительства, как неоднократно подчеркивалось, является утвержденная Программа антикризисных мероприятий. Благодаря выполнению этой программы удалось стабилизировать ситуацию в экономике и бюджетной сфере, обеспечить нормальную жизнедеятельность страны зимой. Сегодня выполнение антикризисной программы действий завершается, и следующий этап начнется именно с утверждения Верховной Радой Украины долгосрочной программы деятельности, отмечают в Кабинете министров.

Согласно сообщению, правительство чрезвычайно ответственно относится к разработке Программы деятельности Кабинета министров Украины. Это масштабный и при том предельно конкретный документ, к разработке которого привлечены все министерства и ведомства, институты Национальной Академии Наук, общественные эксперты, проходят консультации с международными организациями.

Программа отобразит цели, средства и ориентиры социально-экономического развития Украины на период до 2011 года. Идеология деятельности правительства заключается в возобновлении инвестиционно-инновационной модели развития страны, достижении на базе технологического перевооружения экономического роста темпами не менее 10% в год, ограничение инфляции уровнем 3-4% в год и ускоренный по сравнению с инфляцией рост реальных доходов населения. На время завершения этой программы уровень жизни в Украине должен повыситься по крайней мере вдвое.

“Таким образом, правительство последовательно и взвешенно занимается реальными делами: преодолением последствий кризиса, созданного «помаранчевыми правительствами» и созданием траектории постоянного социально-экономического роста”, - подчеркивают в Кабинете министров.

В этой работе правительство готово к конструктивным дискуссиям, совету с общественностью, экспертами, международными организациями, но Кабмину “не нужны пустые, безосновательные заявления по вымышленному поводу”.

Как сообщал УНИАН, сегодня на брифинге заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПУКШИН сообщил о том, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил письмо премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ о необходимости внесения в Верховную Раду программы деятельности правительства для ее одобрения. И.ПУКШИН напомнил, что в соответствии со ст.114 Конституции Украины, премьер-министр руководит деятельностью правительства для выполнения программы деятельности, одобренной парламентом. «На сегодня такая программа не направлена и не одобрена. По моему мнению, принятые решения правительства из-за отсутствия одобренной ВР программы деятельности правительства вызывают сомнения в их легитимности», - считает И.ПУКШИН.