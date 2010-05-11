В Украине стартовал фестиваль "Белорусская весна".

Как передает “5 канал”, фестиваль открыли театрализованным действом в Киеве.

Фестиваль современной белорусской культуры состоится уже в четвертый раз, и в этом году будет проходить в Киеве, Харькове, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Днепропетровске, Черновцах.

"Белорусская весна" продлится в Украине до 22 мая. За это время белорусские деятели искусств ознакомят украинцев со своими литературными новинками, фильмографией и народным творчеством.