"Белорусская весна" продлится в Украине до 22 мая
02:31, 11 мая 2010Общество
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Уже в четвертый раз
В Украине стартовал фестиваль "Белорусская весна".
Как передает “5 канал”, фестиваль открыли театрализованным действом в Киеве.
Фестиваль современной белорусской культуры состоится уже в четвертый раз, и в этом году будет проходить в Киеве, Харькове, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Днепропетровске, Черновцах.
"Белорусская весна" продлится в Украине до 22 мая. За это время белорусские деятели искусств ознакомят украинцев со своими литературными новинками, фильмографией и народным творчеством.
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