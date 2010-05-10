В Хмельницкой области изъято 125 литров самогона

В Староконстантиновском районе Хмельницкой области работники правоохранительных органов задержали водителя «Москвича», который перевозил почти 60 литров самогона.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления МВД в области.

Кроме того, по месту жительства водителя было изъято еще 65 литров самогона, которые он приготовил для реализации.

Также изъята так называемая «закваска», из которой планировалось изготовить еще 3600 литров.

Задержанному грозит немалый штраф или лишение свободы сроком до 5 лет.

С начала года в Хмельницкой области за изготовление, хранение самогона и аппаратов для его производства к административной ответственности привлечено более 200 подолян. За сбыт самогона возбуждено 50 уголовных дел.