Азаров выразил соболезнование Путину

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ послал телеграмму соболезнования главе Правительства Российской Федерации Владимиру ПУТИНУ в связи с трагедией на шахте «Распадская» в Кемеровской области, во время которой погибли люди, сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата КМУ.

«От имени Правительства Украины и от меня лично примите глубокие соболезнования в связи с трагедией, произошедшей на шахте «Распадская» в Кемеровской области, и которая повлекла человеческие жертвы», - говорится в телеграмме.

«Прошу в эти тяжелые минуты передать слова нашей глубокой скорби и поддержки семьям, родным и близким шахтеров, которые погибли», - отметил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, на шахте "Распадская" на юге Кузбасса в результате двух взрывов погибли 12 человек, более чем 50 пострадали и судьба еще 83 остается неизвестной.

Продолжаются спасательные работы.