Голландский корабль ликвидировал базу пиратов

Голландский корабль Johan de Witt, участвующий в миссии Военно-морских сил ЕС в Сомали (EU NAVFOR Somalia), 7 апреля ликвидировал плавучую базу и две лодки сомалийских пиратов. Об этом сообщает сайт EU NAVFOR.

В результате обыска на трех судах были обнаружены доказательства пиратской деятельности их экипажей. В общей сложности на борт на борт корабля были подняты 11 подозреваемых в пиратстве. Как отмечается в сообщении, при приближении корабля пираты пытались выбросить за борт находившееся в лодках и на судне-базе оружие.

Группа пиратов была замечена утром 7 апреля с патрульного самолета шведских ВМС из состава EU NAVFOR, после чего для ее перехвата был выслан Johan de Witt. Обнаружить пиратов удалось только к вечеру.

В задачи миссии EU NAVFOR, объединяющей представителей ВМС девяти стран Евросоюза, входит сопровождение торговых судов с гуманитарной помощью и охрана судов миссии Африканского союза в Сомали, напоминает Лента.ру. Корабли миссии обеспечивают защиту любых находящихся в Аденском заливе и опасных зонах Индийского океана судов, а также проводят операции по пресечению активности пиратов в регионе.