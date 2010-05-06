В Киеве прямо из зала заседаний суда сбежал подсудимый

Из зала судебных заседаний Соломенского суда столицы сбежал подсудимый, 1970 года рождения, который обвиняется по двум статьям, связанным с незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве, инцидент случился вчера в 17.10.

Теперь назначено служебное расследование, каким образом и при каких обстоятельствах это случилось, поскольку осуществление охраны подсудимого было возложено на бойцов конвойной службы столичной милиции.