Украина и ЕАСТ планируют в июне подписать соглашение

Украина и Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ) планируют в ближайшее время согласовать оставшиеся вопросы и подготовить к подписанию соглашение о создании зоны свободной торговли на следующем заседании Совета министров ЕАСТ - 24 июня.

Об этом говориться в сообщении, распространенном ЕАСТ по итогам 5-го раунда переговоров о создании ЗСТ с Украиной, прошедших в Киеве 27-30 апреля т. г.

Как сообщал УНИАН, Украина и Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ) начали официальные переговоры по созданию зоны свободной торговли в апреле 2009 года.

Страны ЕАСТ предложили Украине начать переговорный процесс о создании зоны свободной торговли в августе 2007 года. Соглашение о свободной торговле со странами ЕАСТ является важным шагом для Украины в контексте создания зоны свободной торговли с Европейским Союзом.

Справка УНИАН. Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ) создана в 1960 году по Стокгольмской конвенции. В состав ЕАСТ входят Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн. Три страны ЕАСТ (кроме Швейцарии) являются частью внутреннего рынка Европейского Союза через Соглашение о Европейском экономическом пространстве (ЕЭП), которое вступило в силу в 1994 году.