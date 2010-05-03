Сотрудник исправительной колонии погорел на взятке

В Сумской области правоохранители разоблачили работника исправительной колонии, который требовал от одного из осужденных взятку в размере 2,5 тыс. долларов США и получил часть этих средств за перевод последнего в исправительное учреждение с более мягким режимом, – колонию-поселение.

Как сообщил УНИАН помощник прокурора Сумской области Геннадий ЧЕРПАКОВ, прокуратурой области в отношении работника колонии возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 268 Уголовного кодекса Украины (получение взятки, соединенное с его вымогательством). Следственным отделом наблюдательного ведомства начато досудебное следствие.