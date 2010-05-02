Таможня опять закрыла «зеленый коридор» в аэропорту Борисполь

Украинская таможня снова упразднила "зеленый коридор" в аэропорту "Борисполь".

Как передает корреспондент УНИАН, от всех пассажиров, прилетающих в Украину, таможенники требуют пропускать все вещи через специальные сканеры.

Таможенники, работающие в аэропорту, не сообщают причин, почему они требуют от пассажиров полного контроля всех вещей.

"У нас нет больше "зеленого коридора", - заявил корреспонденту УНИАН один из сотрудников таможни. "Я имею право избирательно требовать проверки вещей", - добавил он.

При этом представители таможни не ответили на вопрос, почему они требуют проверки вещей от всех пассажиров.

Как сообщал УНИАН, за последние три года Гостаможслужба уже в третий раз отказывается от "зеленого коридора" в аэропорту "Борисполь", не объясняя причин таких действий.