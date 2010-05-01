Во Львове горит гостиница

Во Львове, на ул. Пылыпа Орлыка, горит здание гостиницы «SV».

Как сообщил УНИАН начальник пресс-центра ГУ МЧС Украины во Львовской области Павел ВАСИЛЕНКО, информация о пожаре поступила к спасателям около 14.00.

На момент прибытия пожарных огонь охватил почти половину трехэтажного здания гостиницы.

На данное время горит более полутора тысяч квадратных метров помещения. К ликвидации пожара привлечены все спасательные подразделы Львова.

«Информация о пожаре поступила к нам, когда огонь охватил большую площадь жилых помещений. Очевидно, работники гостиницы пытались самостоятельно ликвидировать возгорание. Однако это привело к тому, что сейчас горит практически все здание, и неизвестно, удастся ли спасти помещение», - отметил П.ВАСИЛЕНКО.

С места происшествия были эвакуированы персонал и постояльцы гостиницы. Пострадавших и жертв нет. Проводятся мероприятия по недопущению распространения огня на размещенные неподалеку жилые дома и торговые центры.