В Херсоне начали вывешивать красные флаги на учреждениях

В Херсоне к 65-й годовщине Победы начали вывешивать красные флаги на учреждениях, несмотря на протесты общественности.

Как сообщает корреспондент УНИАН, флаги бывшего Советского Союза уже вывешивают на медицинских учреждениях областного центра, в частности, на здании Херсонского областного госпиталя инвалидов и ветеранов войны Херсонского облсовета.

Как сообщалось, председатель Херсонской ОГА Анатолий ГРИЦЕНКО подписал распоряжение №329 от 01.04.2010 г. «О дополнительных мерах по празднованию в области 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», в котором поручил органам исполнительной власти и местного самоуправления в День Победы перед админзданиями вместе с Государственным Флагом Украины вывесить красный флаг с изображением серпа и молота – флаг государства-победителя в Великой Отечественной войне. Также в документе рекомендовано «предприятиям, учреждениям, организациям, расположенным на территории области, приобщиться к выполнению этого задания».

Это распоряжение председателя ОГА вызвало сопротивление в обществе, в частности, областная организация ВО «Свобода» сообщила, что обратится в суд относительно незаконности действий А.ГРИЦЕНКО, а народные депутаты от НУ-НС Ирина ГЕРАЩЕНКО и Ольга ГЕРАСИМЬЮК по этому поводу обратились к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ.

Позже А.ГРИЦЕНКО отредактировал свое решение, подписав распоряжение №336 от 14.04.2010, где внес изменения в пункт об использовании символики СССР: вместо «флагов страны-победительницы в Великой Отечественной войне» поручается использовать в праздничных мероприятиях «символику годов Великой Отечественной войны».