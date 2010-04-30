Россия отменила вывозную пошлину на газ для Украины

Правительство России отменило вывозную пошлину на экспортируемый в Украину газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил премьер-министр РФ Владимир ПУТИН в Сочи на совместном с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ брифинге после заседания украинско-российского межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству.

«Так что все необходимые условия для запуска достигнутых договоренностей выполнены», - сказал В.ПУТИН.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля Президенты Украины и России Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали соглашение о продлении на 25 лет срока пребывания Черноморского флота России в Севастополе. В обмен на это соглашение Украина добилась снижения цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 долл. за тысячу кубометров.

22 апреля премьер-министр России Владимир ПУТИН на заседании правительства заявил, что Россия обнулит вывозные пошлины на газ для Украины.

«Хочу подчеркнуть, что «Газпром» тут ни при чем, как это ни покажется странным. Ни компания «Газпром», ни ее акционеры от этого снижения не пострадают, скидка будет за счет обнуления вывозной таможенной пошлины для Украины», - сказал В.ПУТИН.

Он подчеркнул, что 30-процентная скидка для Украины будет сделана за счет бюджета Российской Федерации.