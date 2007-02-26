Неизвестные ограбили Свято-Николаевский храм
22:40, 26 февраля 2007Общество
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Украли Николая и Богородицу
В селе Бучин Любешевского района Волынской области неизвестные ограбили Свято-Николаевский храм.
Как сообщили УНИАН в ЦСО УМВД Украины в Волынской области, злоумышленники сорвали два навесных замка и похитили икону Николая Чудотворца, икону Богородица (Страстная), которую датируют концом XVII в., и Евангелие 1862 года.
Правоохранительные органы разыскивают похищенное имущество и злоумышленников.
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