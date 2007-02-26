Неизвестные ограбили Свято-Николаевский храм

22:40, 26 февраля 2007
Общество
631 0

Украли Николая и Богородицу

В селе Бучин Любешевского района Волынской области неизвестные ограбили Свято-Николаевский храм.

Как сообщили УНИАН в ЦСО УМВД Украины в Волынской области, злоумышленники сорвали два навесных замка и похитили икону Николая Чудотворца, икону Богородица (Страстная), которую датируют концом XVII в., и Евангелие 1862 года.

Правоохранительные органы разыскивают похищенное имущество и злоумышленников.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter