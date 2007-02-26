В селе Бучин Любешевского района Волынской области неизвестные ограбили Свято-Николаевский храм.

Как сообщили УНИАН в ЦСО УМВД Украины в Волынской области, злоумышленники сорвали два навесных замка и похитили икону Николая Чудотворца, икону Богородица (Страстная), которую датируют концом XVII в., и Евангелие 1862 года.

Правоохранительные органы разыскивают похищенное имущество и злоумышленников.