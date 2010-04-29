«Оборотням» из киевской банды дали по 6 лет с конфискацией

Броварским горрайонным судом Киевской области осуждена организованная преступная группа, которая совершила покушение на грабеж и разбойное нападение на двух граждан.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в состав преступной группы входили бывший сотрудник Управления государственной охраны Украины прапорщик К., заместитель начальника режимно-секретного отдела Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины капитан госспецсвязи К., офицер Центра специальных операций “А” Службы безопасности Украины майор Л. и граждане К. и Л.

Трем первым вынесен приговор – 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением воинских званий, остальные осуждены к 5 годам 10 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.

Члены группы обвинялись в том, что в августе-сентябре 2008 года для совершения нападений на отдельных граждан с целью завладения их имуществом – деньгами в суммах до 1 млн. грн. вооружились автоматами, пистолетами, гранатами и создали преступную группу. Группа совершила покушение на грабеж и разбойное нападение на двух граждан.

Уголовное дело было возбуждено за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 364, ст. 353 и ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

Государственное обвинение по делу поддерживали прокуроры отдела поддержки государственного обвинения и надзора за исполнением судебных решений по уголовным делам Главного управления военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины.