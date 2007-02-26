Субботу отработаем - и празднуем 4 дня

Население Украины ожидает еще одна серия праздничных каникул – с 8 по 11 марта.

Кабинет министров рекомендовал руководителям предприятий, на которых установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными, в связи с празднованием 8 марта объявить выходными все дни с 8 по 11-е. И перенести рабочий день с пятницы, 9 марта, на субботу, 3 марта, сообщает газета «Сегодня» со ссылкой на постановление правительства о перенесении рабочих дней в связи с праздниками от 12 декабря 2006 года.

Рекомендации о переносе рабочих дней, напоминает издание, касаются руководителей предприятий, учреждений и организаций, за исключением органов Пенсионного фонда, предприятия почтовой связи «Укрпочта», государственного казначейства и банковских учреждений. Для последних график работы в праздничные дни определяет Национальный банк.