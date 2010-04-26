Экологи требуют данные об ущербе от ЧФ

Ряд общественных экологических организаций требуют от Верховной Рады остановить ратификацию соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота России в Крыму и предоставить информацию о нанесенном им вреде окружающей среде и о новых вероятных экологических угрозах в случае его дальнейшего базирования на территории Украины.

Об этом говорится в обращении на имя председателя ВР Владимира ЛИТВИНА, текст которого передан УНИАН, за подписями руководителей Всеукраинской экологической лиги, Всеукраинской экологической общественности, Украинской экологической ассоциации «Зеленый мир», Всеукраинской общественной организации «Чистая волна», Национального экологического центра Украины, Украинского ботанического общества, организации «Экология. Право. Человек», Национального молодежного центра.

Как отмечают авторы обращения, в справке о согласовании проект закона о ратификации соглашения согласован рядом министерств, в перечне которых нет Министерства охраны окружающей природной среды Украины, что является недопустимым.

Как известно, отмечают авторы документа, Черноморский флот Российской Федерации является одним из наибольших загрязнителей окружающей среды на территории Севастополя и Крыма в целом. Объекты ЧФ РФ негативно влияют на состояние здоровья населения, существования экосистем и природных ландшафтов, осуществляя опасные выбросы вредных веществ в атмосферу и гидросферу, генерируя мощные электромагнитные и ионизирующие излучения и т.п.

По данным экологов, в Севастопольских бухтах концентрация нефтепродуктов в 180 раз превышает предельно допустимые нормы, а корабли и береговые части Черноморского флота ежедневно сбрасывают в море тысячи тонн неочищенных стоков. Кроме того, значительную угрозу окружающей среде несут полузатопленные и заржавевшие военные корабли и подводные лодки флота. "По сути, Севастопольские бухты практически уничтожены как среда существования рыбы и морских организмов", - отмечают экологи, добавляя, что "Черноморский флот РФ не соблюдает установленных норм и правил по охране атмосферного воздуха, а его командование отказывается принять меры для уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, не допускает государственные экологические службы Украины на территорию своей дислокации для изучения экологических угроз и принятия необходимых мер".

"Экологический вред, нанесенный Черноморским флотом РФ с учетом расходов на ликвидацию этих последствий, исчисляется миллиардами долларов. Поэтому сомнительным является финансово-экономическое обоснование возможных последствий предоставления согласия на продление пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины", - утверждают подписанты документа.

Учитывая изложенное, экологи требуют "предоставить полную информацию о вреде природной среде Украины, нанесенным ЧФ РФ за весь этот период, а также информацию о новых возможных экологических угрозах в случае продления срока пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины".

"Мы также требуем остановить процесс ратификации, осуществить широкое общественное обсуждение этого вопроса и уже по его итогам принимать взвешенное и экологически обоснованное решение, которое в полной мере должно отвечать национальным интересам Украины", - говорится в обращении.