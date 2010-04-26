На трассе Чернигов-Киев перевернулся автобус с российскими студентами

В Черниговской области перевернулся автобус с российскими студентами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Черниговской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 8 часов утра на автодороге Киев – Чернигов - Новые Яриловичи в селе Ерков.

Водитель автобуса "Scania", двигаясь в направлении Киева, не выбрал безопасной скорости движения, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся на правый бок.

В результате ДТП девять пассажиров получили телесные повреждения. Все они были доставлены в Козелецкую центральную районную больницу.

Автобус осуществлял перевозку делегации Псковского педагогического университета (Российская Федерация) в Киевский университет имени Драгоманова.

Работники Госавтоинспекции на двух автобусах организовали доставку остальных членов делегации в Киев, транспорт предоставил Козелецкий автопарк. Для выяснения причин ДТП проводится проверка