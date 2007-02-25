Тело пропавшего безвести откопали в доме его матери

Работники милиции в селе Коммунаровка Винницкой области в доме 48-летней женщины, три года находящейся на стационарном лечении в областной психиатрической больнице, обнаружили закопанный труп ее 26-летнего сына, которого с сентября прошлого года разыскивали как безвести пропавшего.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении Департамента связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

Согласно сообщению, сотрудники милиции установили, что убийство совершили ночью 31 декабря 2004 года брат пострадавшего и житель соседнего села Писаровка (оба безработные возрастом 24 и 19 лет).

Житель села Писаровки задержан, принимаются меры по розыску и задержанию брата погибшего.