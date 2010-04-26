Считают ли украинцы Чернобыль опасным сегодня (опрос)

Более 80% украинцев видят опасность в сегодняшнем Чернобыле.

Об этом свидетельствуют результаты телефонного опроса, проведенного Институтом Горшенина.

В частности, как сообщили УНИАН в Институте, 81,9% опрошенных назвали опасным сегодняшний Чернобыль. Из них 48,8% полагают, что он «очень опасен», 33,1% - «скорее опасен».

Безопасным на сегодняшний момент считают Чернобыль всего 12,4% респондентов. Из них 8,6% полагают, что сегодня Чернобыль «скорее безопасен», 3,8% - «абсолютно безопасен». Затруднились ответить на данный вопрос 5,7% респондентов.

Согласно опросу, половина украинцев (49,5%) считает аварию в Чернобыле экологической катастрофой. Около трети респондентов (35,6%) считают эту аварию техногенной катастрофой, а четверть опрошенных (25,2%) назвала ее трагедией украинского народа. Аварией, подробности которой скрываются до сих пор, считают катастрофу на ЧАЭС 17,4% респондентов; катастрофой, последствия которой до сих пор не понятны, - 15,2%; действием человеческого фактора - 13,9%; серьезной угрозой для здоровья населения - 13,4%. Только 5,4% опрошенных считают аварию на ЧАЭС событием, утратившим актуальность. Ответ «другое» на данный вопрос дали 1,3%, а 2,5% - затруднились ответить.

Подавляющее большинство украинцев (80,3%) считают, что сегодня недостаточно финансируются программы по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Достаточным финансирование таких программ считают только 7,6% респондентов, а 12,1% - затруднились ответить на данный вопрос.

Более трети граждан Украины (39,7%) считают, что в будущем Чернобыльскую зону следует использовать как зону отчуждения, и почти такое же количество респондентов (34,2%) считают, что в этой зоне следует создать центр научных исследований. Заповедной зоной предлагают сделать территорию Чернобыля 16,8% опрошенных, местом расположения радиоактивных хранилищ – 5,7%, объектом туризма - 5,5% респондентов. Ответ «другое» на этот вопрос дали 1,7% украинцев, а 2,3% - затруднились ответить на данный вопрос.

Большинство украинцев (63,1%) полагает, что не следует строить новые АЭС или новые блоки на действующих в Украине АЭС. Четверть опрошенных (25,4%) считает такое строительство целесообразным, а 11,5% - затруднились ответить на этот вопрос.

Подавляющее большинство украинцев (85,1%) негативно относятся к строительству хранилищ отработанных ядерных отходов на территории Украины. Позитивно относится к этому только 5,6%, нейтрально – 3,6% респондентов. Затруднились ответить на данный вопрос 5,7% граждан Украины.

Телефонный опрос на тему: «Мнение украинцев о Чернобыле» был проведен Институтом Горшенина с 23 по 25 апреля 2010 года. Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.