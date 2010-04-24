Газпром еще не получил предложений Украины об участии в консорциуме

Глава российского «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР заявил, что еще не получил предложений от Украины о возможном участии компании в консорциуме для модернизации газотранспортной системы, но в любом случае не намерен отказываться от проекта строительства газопровода «Южный поток».

Как передает РИА Новости, об этом А.МИЛЛЕР сказал, отвечая на вопросы журналистов.

«Нет, хотя этот вопрос обсуждался», - отметил он.

В то же время глава «Газпрома» подчеркнул, что проект «Южный поток» будет реализован независимо от возможного участия компании в украинском консорциуме.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что модернизация украинской газотранспортной системы является альтернативой строительству газопровода «Южный поток».

«Мы это предлагаем, как альтернативу строительства «Южного потока». Потому, что «Северный поток» уже не остановить – он уже строится. Доигрались до того, что начали строить и обходить Украину с юга и севера. Поэтому мы сейчас ищем возможность, как договориться, чтобы Украина оставила как минимум объемы, те, которые может транспортировать по существующей ГТС – около 125 млрд кубов газа », - заявил В.ЯНУКОВИЧ.