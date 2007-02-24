Кто ограбил горком Соцпартии

В Черновцах задержаны два местных жителя в возрасте 29 и 33 года, которые 7 февраля сломали замки входных дверей в помещение офиса городской организации одной из политических партий и похитили телевизор и два компьютера.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

Похищенное изъято.

Как сообщал УНИАН, в Черновцах в ночь на 7 февраля неизвестные ограбили офис горкома СПУ на улице Шептицкого. Воры похитили два компьютера и телевизор, оставив принтеры и ящики с бумагами, сообщил УНИАН первый секретарь Черновицкого горкома Соцпартии, депутат городского совета Илья ГОРБАТЮК.

По его словам, в этих компьютерах «была полная информация о деятельности и членах городской организации СПУ». В то же время первый секретарь горкома не видит в действиях злоумышленников каких-то политических мотивов. «Мы не будем делать по этому поводу каких-либо политических заявлений. Скорее всего, ограбление осуществили с целью наживы», - добавил социалист.