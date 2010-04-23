Певцу Таркану грозит тюрьма

Известному турецкому певцу Таркану грозит от одного года до двух лет лишения свободы по обвинению "в употреблении, приобретении, хранении и сбыте наркотиков", говорится в обвинительном заключении прокуратуры Стамбула, распространенном в пятницу.

Обвинительное заключение подготовлено по делу о задержании музыканта в марте в Стамбуле. На вилле Таркана, как в свое время сообщалось, было обнаружено 12,5 грамма гашиша. Вместе с певцом полиция взяла под стражу еще несколько человек.

По информации местных СМИ, на допросе в полиции Таркан сознался, что начал употреблять наркотики шесть лет назад и хочет пройти курс антинаркотического лечения. Спустя три дня после задержания турецкую поп-звезду освободили из-под стражи после допроса в прокуратуре, тогда же его адвокат опроверг утверждения, что Таркан употребляет зелье, и на его вилле был найден кокаин.

В "деле Таркана" фигурирует 17 человек. Пятнадцати обвиняемым грозит от пяти до 23 лет тюрьмы по аналогичному с певцом обвинению, сообщает телеканал NTV.

Таркан (настоящее имя Таркан Теветоглу) - лауреат многочисленных турецких и международных премий.

РИА Новости