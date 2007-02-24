В ближайшие дни в Украине синоптики обещают повышение температуры.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, завтра, 25 февраля, ожидается переменная облачность, без осадков. На дорогах, кроме восточных областей, гололедица.

Температура в западных областях ночью составит 8-13° мороза, местами до 16°, днем 0-5° мороза; на остальной территории ночью 14-19° мороза, в восточных, Черниговской и Сумской областях местами до 23° мороза, днем 4-9° мороза; на Южном побережье Крыма ночью 10-12° мороза, днем около 0°.

На Закарпатье без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 2-7° тепла; в горах ночью 11-16° мороза, днем 0-5° мороза.

26-27 февраля без осадков, лишь в западных областях снег и мокрый снег, днем с дождем, 27 февраля в северных областях местами небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица.

Ожидается повышение температуры: в западных областях ночью 26 февраля 2-7° мороза, 27 февраля от 4° мороза до 1° тепла, днем 0-5° тепла; в восточных областях и на севере Левобережья ночью 12-17° мороза, днем 1-6° мороза; на остальной территории ночью 26 февраля 8-13° мороза, 27 февраля 5-10° мороза, днем 0-5° мороза, в южной части, а 27 февраля и в центральных областях от 2° мороза до 3° тепла.

На Закарпатье: временами мокрый снег и дождь (днем 27 февраля местами небольшие осадки). Температура ночью от 4° мороза до 1° тепла; днем 2-7° тепла; в горах 5-10° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

28 февраля -1 марта синоптики прогнозируют небольшой, местами умеренный снег и мокрый снег, местами с дождем (лишь 28 февраля в восточных областях, Приазовья и Крыму, а 1 марта днем на большей части территории страны, кроме прикарпатских областей, без существенных осадков). Дальнейшее повышение температуры ночью в западных областях до 2° тепла, на остальной территории до 1-7° мороза, на востоке до 4-9° мороза; днем до 1° морозу-5° тепла, на юге и западе до 3-9° тепла.

На Закарпатье: временами мокрый снег и дождь. Температура ночью от 2° мороза до 4° тепла, днем 3-8° тепла; в горах ночью 4-9° мороза, днем 0-5° мороза.

Завтра в Киеве и области ожидается переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью составит 15-17°, днем 5-7° мороза; по области ночью 14-19° мороза, днем 4-9° мороза.

26-27 февраля в столице и области небольшая облачность. 26 февраля без осадков, 27 февраля местами небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный, 5-10 м/с. Повышение температуры: ночью 26 февраля 8-13° мороза, 27 февраля 5-10° мороза, днем 0-5° мороза.

28 февраля -1 марта в Киеве и области пройдет небольшой снег и мокрый снег, лишь днем 1 марта без существенных осадков. Дальнейшее повышение температуры: 28 февраля ночью 5-10° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; 1 марта ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.