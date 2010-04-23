Прикарпатье намерено сотрудничать с Архангельском

Прикарпатье намерено сотрудничать с Архангельской областью России.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Ивано-Франковской облгосадминистрации, такое предложение озвучил на встрече в Ивано-Франковске с Генеральным консулом Российской Федерации во Львове Евгением ГУЗЕЕВЫМ глава облгосадминистрации Михаил ВЫШИВАНЮК.

По его словам, несмотря на то, что мы проживаем в Карпатах, в области не хватает древесного сырья. «Было бы хорошо, если бы наши лесорубы из Архангельской области могли наладить поставки древесины для переработки на прикарпатские предприятия», - отметил он.

По мнению губернатора, в свою очередь Прикарпатье могло бы поставлять в Архангельскую область продукцию сельского хозяйства. «У нас есть перепроизводство фруктов, сухофруктов и овощей, которые мы можем поставлять в Россию, - отметил руководитель Прикарпатья. - Да и производство мяса, выращенное на экологически чистых территориях нашего края, тоже можем обеспечить».

Председатель ОГА также высказался за возобновление сотрудничества Прикарпатья с Новгородской областью, которое существовало еще в советское время.