Белоцерковский горсовет решил снизить тарифы
12:34, 24 февраля 2007Общество
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Визит Тимошенко сказался положительно
Белоцерковский городской совет Киевской области принял решение об уменьшении тарифов на коммунальные услуги.
Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на внеочередной одиннадцатой сессии “за” соответствующее решение проголосовали 49 депутатов из 58 .
В частности, стоимость холодной воды и водоотвода уменьшилась на 17%, горячей воды - на 30%, квартплата - с 1 грн. 20 коп. до 80-83 коп.
Как сообщал УНИАН, сегодня в работе сессии Белоцерковского горсовета приняла участие лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.
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