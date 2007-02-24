Старший офицер налоговой милиции превратил службу в рекет

В Запорожье при получении взятки задержан начальник следствия отдела налоговой милиции районной Государственной налоговой инспекции.

Как сообщили УНИАН в руководстве прокуратуры Запорожской области, начальник следственного отдела был задержан сотрудниками прокуратуры и облуправления по борьбе с экономической преступностью при получении взятки в 1,5 тыс. долл.

"Деньги вымогались и были получены в качестве платы за прекращение производства по уголовному делу, которое ранее было незаконно возбуждено следственным отделом, возглавляемым задержанным, в отношении руководителя местной коммерческой структуры. Задержали начальника следственного отдела с поличным - непосредственно после получения 1,5 тыс. долл. от посредника - экс-сотрудника следственного отдела налоговой милиции при Государственной налоговой инспекции Шевченковского района Запорожья", - сообщил собеседник агентства.

Он так же отметил, что у правоохранительных органов "есть основания полагать, что схема незаконного возбуждения против коммерсантов уголовных дел с целью их последующего закрытия за плату использовалась задержанными - начальником следственного отдела налоговой милиции и экс-сотрудником налоговой милиции, не впервые".

Действия задержанного руководителя следственного отдела квалифицируются как преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 368 Уголовного Кодекса Украины - "получение взятки в особо крупном размере либо должностным лицом, занимающим особо ответственное положение".

В качестве наказания данная статья УК предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.