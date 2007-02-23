Тимошенко: до победы два шага

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает, что основания для роспуска Верховной Рады могут появиться через один-два месяца, после решения Конституционного Суда.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом она заявила на пресс-конференции в Луцке.

После этого, будет зависеть от Президента, подпишет ли он указ о досрочных выборах, заметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Следующим шагом, считает лидер БЮТ, должна стать победа демократических сил на выборах. «Мы должны в любом случае не проиграть снова все переговоры», - считает она. «Это шанс для демократических сил, это шанс для Украины, и мы не должны его потерять», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер БЮТ назвала три фактора, которые сегодня угрожают реализации этого шанса: отсутствие оптимизма в обществе, отсутствие веры, разобщенность демократических сил.

«Я не просто призываю демократические силы к единству, я убеждена, что других путей для страны не существует», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.