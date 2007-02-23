Экс-руководство Нефтегаза получило нежданную отсрочку

Генеральная прокуратура Украины отложила проведение коллегии, на которой планировалось рассмотреть ход расследования уголовных дел против бывшего руководства НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, запланированная на сегодня коллегия перенесена на неопределенный срок.

В тоже время, по словам источника в правительстве, коллегия Генпрокуратуры перенесена на 27 февраля.

Расследованием уголовных дел против бывшего руководства "Нафтогаза Украины" занимается заместитель генерального прокурора Виктор КУДРЯВЦЕВ.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля заместитель генерального прокурора Татьяна КОРНЯКОВА сообщила, что Генеральная прокуратура на коллегии 23 февраля рассмотрит ход расследования уголовных дел против бывшего руководства НАК «Нафтогаз Украины».

30 января председатель Главного контрольно-ревизионного управления Украины Петр АНДРЕЕВ сообщил, что Генеральная прокуратура по материалам проверок ГлавКРУ возбудила 9 уголовных дел по фактам нарушений, выявленных в НАК «Нафтогаз Украина».

26 января российское издание «Деловая газета» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщила, что Генеральная прокуратура Украины направила обращение в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой объявить в розыск гражданина Украины, экс-заместителя председателя Правления НАК «Нафтогаз Украины» Олега БАХМАТЮКА.

Как писало издание, запрос украинской стороны направлен генпрокуратуре РФ в связи с уклонением О.БАХМАТЮКА от участия в следственных мероприятиях, проводимых ГПУ и УБОП МВД Украины в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах).

По информации украинских СМИ, в конце 2006 года близкие к О.БАХМАТЮКУ структуры приобрели контрольные пакеты акций "Волынь-", "Закарпат-", "Львов-", "Ивано-Франковск-", "Черновцы-" и "Черниговгаз" у бывшего народного депутата Игоря ЕРЕМЕЕВА.

Генпрокуратура Украины расследовала уголовное дело о присвоении 410 млн. грн. средств ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» должностными лицами и акционерами ОАО «Ивано-Франковскгаз», ОАО «Львовгаз», ОАО «Закарпатгаз», ОАО «Черновцыгаз», ОАО «Волыньгаз», ПП «Промстройдеталь», ООО «СБ-Индустрия», ООО «Стройпрофсервис» и ООО «Станиславская торговая компания» в ноябре 2005 – марте 2006 года.

Прокуратура Закарпатской области 7 декабря 2006 года в рамках расследования уголовного дела провела выемку документов в помещении ОАО «Закарпатгаз».