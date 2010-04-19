Пинзеник: снижение цены на газ не спасет Украину

Снижение цены на российский газ не решит экономических проблем в Украине. Об этом заявил экс-министр финансов Виктор Пинзеник в эфире программы "Черное и белое" на телеканале ТВi.

"Это не снимает проблемы дефицита бюджета. В прошлом году цена газа была 230 долларов. Средняя цена по году. Допустим, такой вариант будет в этом году. Проблемы же не исчезли нигде", - цитирует Украинская правда.

Кроме того, экс-министр заявил, что правительство пока не приняло решений, направленных на улучшение экономической ситуации.

"С одной стороны вроде немного времени прошло, но ситуация такая, которая требует решений. Ну за месяц можно было бы принимать определенные решения. Пока таких решений я не вижу", - отметил Пинзеник.

"Я оценил положительно одно решение, которое касалось гарантий предыдущего правительства по кредитам, поскольку это неправильное решение, но выразил сомнения, которые, к сожалению, подтвердились, чтобы за этим не стояло желание забрать у одних и дать другим", - подчеркнул экс-министр.

"В рабочем варианте проекта бюджета я увидел те же гарантии на 45 миллиардов гривен. Только, видимо, получать их будут другие", - сказал он.

По словам Пинзеника, "это очень интересное украинское явление, когда правительство гарантирует кредиты, полученные бизнесом, а затем возвращает правительство". "Это способ присвоения средств отдельными структурами", - добавил экс-глава Минфина.

Кроме того, Пинзеник заявил: "Я не вижу действий, направленных на сокращение нехватки средств, потому что обрастание долгами прошлогодними создает очень опасную ситуацию, когда долг плодит долг, когда именно обслуживание долга требует очень больших средств".

"В этом году надо только на проценты по долгу выплатить столько, сколько тратится на два армейских бюджета", - подчеркнул он.