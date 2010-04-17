В Тернополе представили копию короны Данилы Галицкого

В Тернополе презентовали драгоценную копию короны Данилы Галицкого.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областного совета, демонстрация короны проходит в рамках творческой выставки «Клио: дорога обратно в Европу» в областном краеведческом музее.

Инициатор воспроизведения короны Данилы Галицкого львовянин Игорь ЖУК во время презентации рассказал, что настоящая корона пропала свыше 700 лет тому назад, в ее поисках украинские исследователи неоднократно обращались к президентам Польши, Литвы и Латвии, а также к Папе Иоанну Павлу II, который способствовал исследованиям. Поскольку реликвию так и не удалось найти, было решено создать копию этого символа власти и могущества. И.ЖУК сообщил, что изготовляли копию лучшие ювелиры Киева и Львова, весит она 3 кг. Корона изготовлена из чистого золота, в ней инкрустировано свыше 700 каратов драгоценных камней, в частности, 16 бриллиантов и приблизительно 500 морских жемчужин, а также рубины, сапфиры, бриллианты, топазы, аметисты и другие драгоценности. Воспроизведена корона полностью за частные средства.

В пресс-службе облсовета отметили, что экспозиция проходит под патронатом председателя областного совета Алексея КАЙДЫ и при содействии общественного комитета «Украинцы помогают украинцам».

Участие в презентации копии короны приняли Герой Украины, искусствовед Борис ВОЗНИЦКИЙ, инициатор воспроизведения короны Д.Галицкого И.ЖУК, организатор экспозиции Александр СМЫК.

«Эта выставка больше всего нужна нашей молодежи, детям и внукам – пусть они хотя бы взглядом притронутся к древней нашей истории, почувствуют гордость за землю, на которой родились и растут, пусть знают, какими могущественными были их пращуры и какой древний корень имеет украинская нация. Именно поэтому было приложено достаточно много усилий, чтобы сегодня этот показ нашей реликвии состоялся», – подчеркнул А.КАЙДА.