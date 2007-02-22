До конца недели будет холодно

Завтра в Украине ожидается холодная погода, местами снег.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ночью в западных, Винницкой, Одесской, Николаевской областях, днем в южной части страны снег, местами сильный снег, в Крыму местами налипание мокрого снега. На остальной территории без осадков, лишь утром и днем в центральных областях местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с, в западных, южных областях и Крыму местами порывы 15-20 м/с, метели. Температура ночью 14-19° мороза, на севере Левобережья и в восточных областях местами 20-25°, днем 9-14° мороза; в южных и прикарпатских областях ночью 7-12°, днем 5-10° мороза; в Крыму на протяжении суток 2-7° мороза (на Южном побережье около 0°).

24-25 февраля - холодная погода: 24 февраля температура в северных областях ночью 18-23°, местами 25-27° мороза, днем 8-13° мороза; на остальной территории ночью 15-20° мороза, днем 5-10° мороза; в Крыму ночью 12-17° мороза, на побережье 2-7° мороза, днем 4-9° мороза, на Южном побережье около 0°. 25 февраля в Украине ожидается незначительное (на 2-4°) повышение температуры. Без осадков, лишь 24 февраля ночью в Крыму, а 25 февраля днем в западных областях небольшой снег. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с, в западных областях юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. На дорогах страны гололедица.

26-27 февраля - без существенных осадков, лишь в западной части небольшой снег, мокрый снег. Дальнейшее повышение температуры ночью в восточной половине до 10-15° мороза, на остальной территории до 6-13° мороза (27 февраля в западных областях до 0-6° мороза), днем до 3° мороза - 3° тепла, в западной, а 27 февраля и в южной части до 1-6° тепла; на Южном побережье Крыма ночью 2-7° мороза, днем 1-6° тепла.

В Киеве и области в пятницу ожидается переменная облачность. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 16-18° мороза, днем 10-12° мороза; по области ночью 14-19°, днем 9-14° мороза.

24-25 февраля - холодная без осадков погода с температурой 24 февраля ночью 18-23° мороза, днем 8-13° мороза; 25 февраля ночью 15-20° мороза, днем 4-9° мороза. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с.

26-27 февраля - без существенных осадков, повышение температуры ночью до 6-11° мороза, днем до 3° мороза - 2° тепла.