Зачем кабинет Азарова пробивает замену кассовых аппаратов?

Правительство Николая АЗАРОВА хочет подзаработать на замене кассовых аппаратов. Об этом пишет еженедельник «Комментарии:», анализируя поправки к Закону Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг», размещенные в конце прошлой недели на официальном сайте Министерства экономики.

За правительственным законопроектом, который позволяет использовать контрольно-кассовые аппараты с электронной контрольной лентой и хранить записи о расчетных операциях в электронном виде, прячется банальный коммерческий интерес, считает издание.

Разработчики документа утверждают, что благодаря новым правилам государство сможет более эффективно контролировать обороты торговцев, а те, лишившись бумажных лент, ежегодно будут экономить более 400 млн. грн.

О том, что в документе скрыта хитрость, красноречиво свидетельствует только то, что на сегодняшний день право производить такие аппараты имеет только одна компания — «Экспотрейд», замечают «Комментарии:».

Портативный кассовый аппарат с функцией электронного хранения расчетных записей стоит 1–1,4 тыс. грн., стационарный — в пределах 2–2,4 тыс. грн. В настоящее время в стране зарегистрированы приблизительно 200 тыс. кассовых аппаратов, и в случае принятия законопроекта у «Экспотрейда» не будет отбоя от клиентов, отмечает издание.

Что касается возможности выбора между бумажной и электронной формой хранения кассовой информации, которую законопроект оставляет за самими предпринимателями, то, по мнению экспертов, эта норма имеет декларативный характер.

«…это сейчас в законопроекте записано, что можно выбирать электронную или бумажную форму контроля. А на деле, мы даже не сомневаемся, нужно будет работать только через электронную», - сказала глава регионального отраслевого Совета предпринимателей по вопросам торговли, бытового обслуживания и ресторанного хозяйства в Луганской области Ольга МОТИНОВА.

Возвращение к таким схемам выкачивания денег из бизнеса «Комментарии:» связывают с возобновлением влияния в Минэкономики идейных вдохновителей известной Тендерной палаты.