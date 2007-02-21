Мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ поблагодарил крымчан за противодействие НАТО и раскритиковал намерение США установить элементы системы ПРО в Чехии и Польше.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня, выступая на импровизированном митинге по случаю открытия в Севастополе делового и культурного центра Москвы.

„Холодная война завершилась, а холодная волна опять пошла против России. Эти самые так называемые радиолокационные объекты, которые Америка хочет размещать в Чехии и Польше, продвижение НАТО, которому здесь, в Крыму, уже дали хороший, могучий урок, урок... крымчане опять преодолели ту силу, которая хотела бы воплотиться и хотела бы создать такую новую напряженность вблизи рубежей Российской Федерации”, - сказал Ю.ЛУЖКОВ. (Очевидно, он имел в виду события лета прошлого года под Феодосией, когда некоторые политические силы сорвали подготовку к международным военным учениям „Си бриз-2006”- УНИАН).

Мэр российской столицы поблагодарил крымчан за „этот подвиг”.