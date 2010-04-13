Шевчук: индикативная зарплата - идея сырая и опасная

Внедрение индикативной заработной платы можно расценивать как скрытый дополнительный налог.

Такое мнение высказал первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и труда Олег ШЕВЧУК, комментируя правительственный законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно урегулирования оплаты труда)», предусматривающий введение индикативной зарплаты, сообщили УНИАН в пресс-службе депутата.

О.ШЕВЧУК расценил планы Минфина как откровенно нерыночный механизм и скрытое дополнительное налогообложение работников небюджетной сферы занятости. «К тому же законопроект по сути своей не соответствует поставленным задачам и не приведет к повышению реальных доходов работающих», - считает О.ШЕВЧУК.

«Законопроект Министерства финансов о введение т.н. индикативной заработной платы является крайне сырым и даже опасным для социальной сферы. Принципы, заложенные в законопроекте, - крайне противоречивые и не имеющие аналогов в странах, на которые мы сегодня равняемся, при проведении социальной реформы», - отметил депутат.

Главный вывод, который делает О.ШЕВЧУК, - правительство пытается внедрить откровенно нерыночные и даже дискриминационные методы регулирования в социальной сфере. «Фактически, с введением института индикативной зарплаты, в данной редакции, мы сталкиваемся со скрытым дополнительным налогом, распространяющимся на работников не бюджетной сферы», - подчеркивает депутат.

По мнению О.ШЕВЧУКА, этот законопроект нарушает основополагающие принципы социального диалога и увеличивает фискальные нагрузки на работодателей. «Непонятна конечная цель законопроекта. Ведь очевидно, что такими механизмами невозможно повысить реальные доходы работающих. Наоборот, мы имеем дело с усилением фискальной нагрузки и вымыванием оборотных средств предприятий, которые приведут к дополнительной оптимизации налогообложения со стороны собственников», - убежден представитель профильного комитета парламента.

Как сообщалось, законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно упорядочения оплаты труда)» предусматривает введение средней индикативной заработной платы. Она будет определяться по формуле: минимальная заработная плата, увеличенная на соответствующий коэффициент для отдельных категорий работников. В частности, для руководителей предприятий коэффициент составит - 5, главных бухгалтеров - 3, других работников согласно классификатору профессий - 2.