Нафтогаз остался без головы

Владимир ШЕЛУДЧЕНКО уволен с поста председателя правления НАК “Нафтогаз Украины”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины, сославшись на соответствующее решение, принятое сегодня на заседании правительства.

В пресс-службе отметили, что В.ШЕЛУДЧЕНКО уволен согласно поданному им заявлению.

Как сообщал УНИАН, 14 августа 2006 года Кабинет Министров Украины своим постановлением назначил на должность председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Владимира ШЕЛУДЧЕНКО вместо Александра БОЛКИСЕВА.

С 24 января 2003 года по 30 марта 2005 года В.ШЕЛУДЧЕНКО занимал пост первого заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а с осени 2002 года и реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.