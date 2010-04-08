Азаров хочет иметь зону свободной торговли с Евросоюзом

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ выразил надежду на подписание с Европейским Союзом до конца 2010 года Соглашения об ассоциации, а также о зоне свободной торговли. Об этом он сказал во время встречи с министром иностранных дел Королевства Швеция Карлом БИЛЬДТОМ.

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата КМУ, Н.АЗАРОВ сказал:«Для себя я ставлю задачу: до конца года подписать с ЕС соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли». При этом премьер-министр Украины отметил, что заключение соглашения об ассоциации является первым важным шагом на пути интеграции Украины в Европейский Союз, которая, по его словам, зависит в первую очередь от модернизации украинской экономики и осуществления реальных реформ.

На встрече обсуждались вопросы экономического сотрудничества между Украиной и Швецией в сфере энергетики, модернизации газотранспортной системы, а также вопросы визового режима.

Министр иностранных дел Королевства Швеция К.БИЛЬДТ выразил готовность к углублению двустороннего сотрудничества и поддержке Украины на пути экономической интеграции в Европу. Он выразил надежду, что все вопросы, связанные с подготовкой и заключением соглашений об ассоциации и зоне свободной торговли, будут успешно решены.