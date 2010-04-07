Корабль ВМС Украины отправляется для участия в «Blаckseafor»

Корабль управления «Славутич» Военно-морских сил Украины сегодня отправляется из Севастополя и возьмет курс на турецкий порт Эрегли для участия в апрельской активации Черноморской группы военно-морского сотрудничества «BLАCKSEAFOR».

Как сообщили УНИАН в пресс-центре командования украинских ВМС, во время активации корабли ВМС стран Черного моря - фрегат «Верны» (Болгария), большой десантный корабль «Цезарь Куников» (Российская Федерация), корвет «Мачелариу» (Румыния), фрегат «Йылдырым» (Турция) и корабль управления «Славутич» (Украина) - посетят порты Эрегли (9-12 апреля), Варну (16-19 апреля) и Констанцу (23-27 апреля).

На переходах морем корабли соединения проведут учения по противовоздушной обороне, борьбе за живучесть корабля, плаванию в ордерах, оказанию помощи человеку, оказавшемуся за бортом, буксировке поврежденного судна, отражении ударов быстроходных малоразмерных целей, бою с надводным кораблем противника, мониторингу гражданского судоходства и навигационного ориентирования.

Командующим военно-морского соединения нынешней активации является командир военно-морской базы Варна ВМС Болгарии контр-адмирал Румен НИКОЛОВ.

Кроме того, в походный штаб соединения от Украины войдет представитель ВМС Украины капитан-лейтенант Юрий ПАВЛОВ, а в Центр оперативного контроля Черноморской группы военно-морского сотрудничества «BLАCKSEAFOR» - капитан 3-го ранга Александр СУХАЧЕВ.

«Славутич» принимает участие в активациях Черноморской группы военно-морского сотрудничества «BLАCKSEAFOR» уже в восьмой раз.

Справка УНИАН. Черноморская группа военно-морского сотрудничества «BLАCKSEAFOR» была создана с целью укрепления дружбы, добрых взаимоотношений и доверия среди государств Черноморского бассейна, а также для поддержания мира и стабильности путем повышения сотрудничества и совместимости военно-морских сил. Задачами многонационального военно-морского соединения по вызову являются поисково-спасательные операции, гуманитарные операции, противоминные операции, операции по защите окружающей среды, осуществление визитов доброй воли.

Соединение «BLАCKSEAFOR» может также приобщаться к операциям под мандатом ООН и ОБСЕ при условии, когда участники «BLАCKSEAFOR» дали на это согласие.

Командующий «BLАCKSEAFOR» назначается сроком на один год. Эта должность подлежит ротации (в алфавитном порядке) ежегодно. Командующему «BLАCKSEAFOR» подчиняется международный штаб, в который входят офицеры от стран-участниц. В августе этого года командование соединением принимает Румыния.