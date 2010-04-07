Цены на продукты питания выросли на 1,3%
03:15, 07 апреля 2010Общество
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Данные Госкомстата по инфляции
Инфляция в Украине в марте по сравнению с февралем 2010 года составила 0,9%, с мартом 2009 года - 11%.
Такие данные обнародованы на сайте Государственного комитета статистики Украины.
С начала года инфляция составила 4,7%.
На продукты питания цены в марте по сравнению с февралем увеличились на 1,3%, с мартом 2009 года – на 13,1%.
Как сообщал УНИАН, базовая инфляция в Украине в феврале 2010 года против января составляла 0,8%, от начала 2010 года (до декабря 2009 года) – 1,6%.
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