Застройщик выплатил Симферополю более 2 млн. грн.

2,1 млн. грн. выплатил застройщик Симферополю в ходе расследования уголовного дела по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами городского совета.

«Чиновники позволяли застройщикам не исполнять обязательства по договорам социально-экономического развития Симферополя», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Крыма, текст которого передан УНИАН.

Из-за неприменения мер к должникам - в частности, не были предъявлены иски - обвинение предъявлено начальнику Управления экономики и региональной политики горисполкома. Его действия квалифицированы как злоупотребление служебным положением.

Прокуратура направила материалы расследования в суд.