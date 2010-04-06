Застройщик выплатил Симферополю более 2 млн. грн.
22:26, 06 апреля 2010Общество
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Сообщает прокуратура
2,1 млн. грн. выплатил застройщик Симферополю в ходе расследования уголовного дела по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами городского совета.
«Чиновники позволяли застройщикам не исполнять обязательства по договорам социально-экономического развития Симферополя», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Крыма, текст которого передан УНИАН.
Из-за неприменения мер к должникам - в частности, не были предъявлены иски - обвинение предъявлено начальнику Управления экономики и региональной политики горисполкома. Его действия квалифицированы как злоупотребление служебным положением.
Прокуратура направила материалы расследования в суд.
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