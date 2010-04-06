Несовершеннолетним запретили ходить в солярии

Несовершеннолетним запретили пользоваться услугами соляриев в связи с повышенным риском развития рака кожи под действием ультрафиолетового излучения, сообщает из Австрии AFP.

Аналогичный запрет уже принят в Германии и Франции, соответствующие законопроекты в настоящее время рассматриваются правительствами других европейских стран. В Бразилии с ноября 2009 года использование соляриев в эстетических целях полностью запрещено для всех граждан.

Поводом для этих инициатив стал ряд научных работ, свидетельствующих о канцерогенности применяемого в соляриях излучения – увлечение искусственным загаром в возрасте до 35 лет повышает риск заболеть меланомой на 75 процентов. На основании этих данных Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально причислила аппараты для загара к наиболее значимым факторам риска развития рака наряду с сигаретами, мышьяком, асбестом, горчичным газом и другими.

Как говорится в сообщении австрийского Министерства по делам молодежи, запрет вступит в силу 1 сентября. Новый закон также обяжет владельцев соляриев внедрить систему контроля возраста посетителей и не оказывать услуги лицам, не достигшим 18-летнего возраста. Нарушителям этого закона грозит штраф в размере до 2180 евро.

Медпортал